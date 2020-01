Charlize Theron et Daniel Craig feront partie des présentateurs des Golden Globes 2020

Sur la scène des Golden Globes 2020, ce dimanche, les téléspectateurs retrouveront de nombreuses stars prestigieuses, au Beverly Hilton de Los Angeles en Californie. La Hollywood Foreign Press Association a révélé ce jeudi les noms de ceux qui animeront la grande messe du cinéma américain.

Charlize Theron, Will Ferrell et Tiffany Haddish feront partie des présentateurs. Tim Allen, Pierce Brosnan, Glenn Close, Daniel Craig, Ted Danson, Ana de Armas, Chris Evans, Dakota Fanning, Salma Hayek, Scarlett Johansson, Harvey Keitel, Rami Malek, Kate McKinnon, Amy Poehler, Margot Robbie, Octavia Spencer, Sofia Vergara et Kerry Washington sont également annoncés.

Tom Hanks et Ellen DeGeneres récompensés

L’humoriste Ricky Gervais animera cette nouvelle édition des Golden Globes. Elle sera notamment marquée par des prix remis à Tom Hanks, qui recevra le Cecil B. DeMille Award, et Ellen DeGeneres, honorée du Carol Burnett Award, qui récompense l’excellence en télévision.

Parmi les films favoris pour remporter les trophées les plus importants, on citera "Marriage Story" de Noah Baumbach, "The Irishman" de Martin Scorsese et "Once Upon a Time in Hollywood" de Quentin Tarantino. Les lauréats seront dévoilés tout au long de la soirée.

La 77e cérémonie des Golden Globes sera retransmise en direct par la chaîne américaine NBC à partir de deux heures du matin, heure belge. Les abonnés à Canal Plus pourront la suivre sur cette antenne.