"Charlie Says" : Matt Smith se transforme en un Charles Manson séducteur dans la première bande-annonce

Après avoir joué le prince Philip dans la série "The Crown", l'acteur britannique Matt Smith troquera son aura royale pour le côté obscur de Charles Mason dans le film "Charlie Says" réalisé par Mary Harron ("American Psycho"). La bande-annonce qui vient de sortir se focalise sur trois de ses disciples féminines qui ont basculé dans l'horreur en oubliant leur propre identité. Le long-métrage sortira le 17 mai prochain aux Etats-Unis.

Glaçant. A travers la première bande-annonce de "Charlie Says", Matt Smith dévoile un côté sombre de son jeu d'acteur tout aussi captivant en rajoutant une pointe de charme inquiétant. Dans ce biopic qui revient sur la vie d'un des plus célèbres tueurs en série d'Amérique, la réalisatrice Mary Harron dépeint l'emprise dévastatrice qu'a eue Charles Manson sur ses disciples féminines.

L'intrigue suit ce qu'on appelait alors la famille Manson composée de fanatiques à la botte du psychopathe. L'histoire racontée du point de vue de ses adeptes pose la terrible question de l'implication volontaire ou non de ces derniers. Sont-ils des meurtriers à part entière ou des victimes de la folie meurtrière à parts égales ?

A travers l'analyse de trois jeunes femmes sous l'emprise du tueur, jouées par Hannah Murray ("Game of Thrones"), Sosie Bacon ("13 Reasons Why") et Marianne Rendón, le spectateur suit le travail de Karlene Faith, interprétée par Merritt Wever ("The Walking Dead"). Cette dernière est chargée d'aider ces jeunes femmes perdues à comprendre leurs actions et à retrouver ce qu'elles étaient avant de croiser le chemin de l'un des plus éminents tueurs américains.

Une autre vision de cette famille Manson qui brouille les frontières entre l'horreur de leurs actions meurtrières et l'emprise qu'a eue cet homme en apparence charmant avant de commettre l'irréparable avec le meurtre de Sharon Tate en 1969.

Présenté à la Mostra de Venise le 2 septembre 2018, le long-métrage réalisé par Mary Harron, derrière "American Psycho", sortira le 17 mai prochain sur le sol américain.