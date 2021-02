Chadwick Boseman reçoit une nomination posthume aux Golden Globes

Décédé en août dernier, Chadwick Boseman a ému la Hollywood Foreign Press Association qui décerne les Golden Globes, et décroche une nomination posthume.

Connu du grand public pour avoir interprété le super-héros Black Panther dans l’univers Marvel, Chadwick Boseman avait livré son dernier combat contre le cancer. Infatigable, l’acteur avait cependant enchaîné les projets malgré la maladie, qu’il avait tenue secrète.

Il vient d’obtenir une nomination pour les prestigieux Golden Globes, qui ouvrent la saison des prix cinématographiques, se plaçant en bonne position dans la course aux Oscars, la récompense ultime.

Boseman est nommé pour le meilleur acteur dans un drame, pour Le blues de Ma Rainey. Il y incarne un jeune trompettiste plein d’ambition qui fait face à une légende du Blues, la truculente Ma Rainey (incarnée par Viola Davis, également nommée), le tout dans un huis clos pensant dans le Chicago de 1927. Amaigri par la maladie, Boseman se donne corps et âme dans sa toute dernière prestation au cinéma, et fait figure de favoris pour remporter le trophée.

Il sera confronté à Riz Ahmed (Sound of Metal), Anthony Hopkins (The Father), Gary Oldman (Mank) et le français Tahar Rahim (Le Mauritanien).

Ce n’est pas la première fois qu’un acteur reçoit une nomination posthume dans cette compétition. On se souvient notamment de la victoire d’Heath Ledger, récompensé en 2009 pour son inoubliable interprétation du Joker, dans The Dark Knight, ou de James Dean, récompensé en 1956 pour A l’est d’Eden. Tous deux étaient décédés quelques mois avant d’être nommés.