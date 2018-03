Chace Crawford de "Gossip Girl" va jouer dans le film sur Charles Manson

Chace Crawford rejoint Matt Smith dans un film inspiré des meurtres commis par la "Famille Manson" et son leader Charles Manson.

Intitulé "Charlie Says", le long-métrage sera réalisé par Mary Harron avec un scénario écrit par Guinevere Turner inspiré du livre de Karlene Faith "The Long Prison Journey of Leslie Van Houten", publié en 2001. Chace Crawford incarnera Tex Watson, membre de la "Famille Manson", qui fut impliqué dans le meurtre de l'actrice et femme de Roman Polanski Sharon Tate en 1969.

L'intrigue se concentrera sur trois jeunes femmes, incarnées par Hannah Murray, Odessa Young et Marianne Rendon, qui furent condamnées à mort pour avoir contribué à des meurtres ordonnés par Charles Manson, joué ici par Matt Smith ("The Crown"). Une fois leur peine de mort levée et leurs condamnations transformées en emprisonnement à vie, une jeune femme diplômée est alors engagée pour faire leur éducation. Le film montrera la transformation des jeunes femmes faisant face à leurs crimes horribles.

"Charlie Says" est l'un des films inspirés de la vie du tueur en série Charles Manson qui sont en développement actuellement à Hollywood. Quentin Tarantino tournera cet été "Once Upon a Time in Hollywood", avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt et Margot Robbie au casting.

Chace Crawford est plus connu pour son rôle de Nate Archibald dans la série "Gossip Girl", dans laquelle il a donné la réplique à Blake Lively pendant six saisons. Il sera prochainement au casting de la série "The Boys" pour Amazon, dont le tournage doit commencer en mai.