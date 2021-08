Catherine Zeta-Jones sera Morticia dans la série de Tim Burton, un spin-off du film "la famille Addams"

Tim Burton prépare l a série "Wednesday", un spin-off de "La Famille Addams". Comme son nom l’indique, la série se concentrera en huit épisodes sur la jeune fille de la famille et sa difficulté à s’adapter au monde extérieur. L’univers sombre et déjanté du film devrait aller comme un gant à Tim Burton.

Affiche de la série "Wednesday" © Netflix / Tim Burton

Dans le rôle principal, c’est la jeune actrice de 18 ans Jenna Ortega qui a été choisie. Malgré son jeune âge, l’actrice a déjà une bonne expérience derrière la caméra, cela fait un peu moins de 10 ans qu’elle tourne dans diverses séries (Harley, le cadet de mes soucis, Jane the Virgin ou encore You) mais aussi au cinéma comme dans Iron man 3, Yes Day et bientôt dans le 5e opus de Scream dont la sortie est prévue en 2022.

Luiz Guzman succède à Raúl Juliá dans le rôle de Gomez Addams, le père de Wednesday. On ne sait pas encore qui jouera la chose (la main)... mais le reste du casting devrait être connu rapidement.

D’après le site Deadline, la série est "un mystère surnaturel et policier retraçant les années de Wednesday Addams en tant qu’étudiante à la Nervermore Academy". Elle tente de maîtriser ses nouvelles capacités psychiques, de déjouer une folie meurtrière qui terrorise la ville locale et de résoudre le mystère surnaturel qui a impliqué ses parents 25 ans plus tôt.

Aucune date de sortie officielle n’a encore été confirmée par la production. En guise de mise en bouche, on vous laisse avec un best off cinema du personnage principal de la série.