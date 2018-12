Catherine Salée, marraine de la 5e édition du Jour le plus court

Le jour le plus court, le 21 décembre, est la fête du court métrage en Fédération Wallonie -Bruxelles. L’opération est initiée par le Centre du Cinéma et de l’Audiovisuel de la FWB.

La comédienne Catherine Salée marraine l’édition. Elle incarne Brigitte Fisher, la bourgmestre du village fictif de Heidenfeld dans la série La Trêve.

u Théâtre, elle a joué sous la direction de Guillemette Laurent, d’Isabelle Pousseur, de Philippe Sireuil, … Prix de la meilleure comédienne au prix de la critique 2008 pour 4.48 psychose de Sarah Kane, un spectacle mis en scène par Isabelle Pousseur. Catherine Salée est à l’affiche de La Musica deuxième de Marguerite Duras dans une mise en scène de Guillemette Laurent. Elle joue aux côtés de Yoann Blanc, son complice de La Trêve.

Côté cinéma, elle a reçu deux fois le Magritte de la meilleure actrice pour un second rôle, c’était pour La vie d’Adèle d’Abdellatif Kechiche en 2014 et pour Keeper de Guillaume Senez en 2017. Elle a aussi travaillé avec les frères Dardenne (Deux jours, une nuit, 2014), Joachim Lafosse (L’économie du couple, 2016), avec Emmanuelle Bercot et Anne Fontaine.

Le court dans ce long parcours ? Le format accompagne sa carrière, d’un premier opus réalisé par Delphine Noëls, Une clé pour deux, à un film récent de Fedrik De Beul et Olivier Magis, May Day, sélectionné dans la shortlist des courts métrages qui concourent pour les Oscars.