Carice van Houten de "Game of Thrones" au casting de "Locus of Control"

Connue pour son rôle de Melisandre dans la série phénomène "Game of Thrones", Carice van Houten sera prochainement à l'affiche du film "Locus of Control", a annoncé Variety. Le tournage est actuellement en cours sous la direction d'Halina Reijn et devrait durer jusqu'à la fin du mois.

L'actrice incarnera une psychologue dans le milieu carcéral qui débute une relation avec un délinquant sexuel récidiviste sur le point d'être libéré. L'acteur néerlandais Marwan Kenzari lui donnera la réplique.

Avec "Locus of Control", l'actrice néerlandaise Halina Reijn signe son premier long-métrage. Cette dernière a pourtant déjà travaillé auprès de Carice van Houten dans "Black Book" de Paul Verhoeven en 2006 et "Valkyrie" de Bryan Singer en 2008.

Carice van Houten reprendra ses habits de prêtresse rouge dans la prochaine et ultime saison de "Game of Thrones", attendue en 2019 sur HBO. Quant à Marwan Kenzari, l'acteur incarnera le rôle du méchant Jafar dans le prochain "Aladdin", réalisé par Guy Ritchie. Il donnera la réplique à Will Smith ou encore Mena Massoud. Le film d'aventure fantastique sortira sur les écrans en mai 2019.

Carice van Houten dans la bande-annonce de "Black Book" :