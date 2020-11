Camille Cottin à la conquête d’Hollywood ?

L’actrice française vient de signer avec l’une des plus prestigieuses agences hollywoodiennes de représentation.

C’est le site Deadline qui révèle l’information. Camille Cottin a signé avec UTA, une agence qui représente également certaines grosses pointures, comme Harrison Ford, Timothée Chalamet ou Chris Pratt.

Camille Cottin s’est surtout fait connaître aux Etats-Unis grâce au succès de la série française Dix pour cent, sur les tribulations d’une équipe d’agents de stars, diffusée là-bas sur Netflix. La Française commence à se faire un nom en Amérique, après être apparue dans plusieurs grosses productions. En 2016, elle apparaissait dans le film Alliés de Robert Zemeckis, auprès de Brad Pitt et Marion Cotillard. Récemment, c’est dans la troisième saison de Killing Eve qu’on a pu la voir, et bientôt, elle jouera avec Matt Damon dans le film Stillwater de Tom McCarthy. En 2019, la prestigieuse Academy of Motion Picture Arts and Sciences, qui remet les Oscars chaque année, l’invitait à rejoindre ses illustres membres, signe que Hollywood lui tend ses bras.

On retrouvera prochainement l’actrice, révélée chez nous grâce à son horripilant personnage de la "Connasse", dans l’adaptation française de la série britannique Fleabag.