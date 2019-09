"Ça : Chapitre 2" reste en tête du box-office mondial

Le deuxième volet de l'adaptation de "Ça" de Stephen King conserve sa première place au box-office mondial, selon les données chiffrées de Comscore, tandis que "Le Roi Lion" et "Fast and Furious : Hobbs and Shaw" s'écroulent en fin de classement. Avec "Queens", Jennifer Lopez réussit son retour au cinéma et entre dans le top 3 de la semaine.

Pour sa deuxième semaine consécutive au cinéma, le clown Grippe-Sou se maintient en tête du classement mondial. "Ça : Chapitre 2" a engrangé près de 88 millions de dollars supplémentaires. Depuis sa sortie dans les salles obscures le 6 septembre dernier aux États-Unis, le deuxième volet cinématographique du roman d'horreur de Stephen King totalise plus de 323 millions de dollars de recettes dans le monde. Un début prometteur pour cette suite qui permet à la franchise "Ça" de dépasser dès à présent le milliard de dollars de recettes.

La suite du box-office a totalement été chamboulée par la sortie de "Queens" ("Hustlers") avec Jennifer Lopez, Cardi B, Constance Wu ("Crazy Rich Asians") et Lili Reinhart ("Riverdale"). Le film d'action inspiré d'une histoire vraie a directement pris la deuxième place du classement, amassant au passage près de 37,7 millions de dollars. Le long-métrage présenté au Festival international du film de Toronto au Canada et sorti le 13 septembre dernier aux États-Unis, est attendu le 16 octobre prochain en France.

Si "Le Roi Lion" se tenait sur la troisième marche du podium la semaine dernière, le film d'animation revisité en live action a chuté à la dixième place du box-office mondial, remplacé par un autre film d'animation, japonais celui-là et signé Tomoka Nagaoka : "Détective Conan : Le Poing de saphir bleu", qui complète le trio de tête en enregistrant plus de 25,4 millions de dollars de recettes.

"Le Roi Lion" n'est pas le seul film à avoir dégringolé dans le classement, puisque le film d'action "Fast and Furious : Hobbs and Shaw" passe de la deuxième place à l'avant-dernière du top 10 du box-office mondial. Après des semaines de règne, Dwayne Johnson, Jason Statham et Idris Elba perdent en puissance, mais récoltent près de 10,9 millions de dollars additionnels, élevant leurs recettes mondiales à plus de 740 millions de dollars.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

1. Ça : Chapitre 2 - 87,7

2. Queens - 37,7

3. Détective Conan : Le Poing de saphir bleu - 25,4

4. Bad Guys : Reign Of Chaos - 19

5. The Last Wish - 18,7

6. The Legend of Hei - 14,4

7. Downton Abbey - 11,7

8. Tazza : One-Eyed Jacks - 11

9. Fast and Furious : Hobbs and Shaw - 10,9

10. Le Roi Lion - 10,4