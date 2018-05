"Ça : Chapitre 2" : Jay Ryan jouera la version adulte de Ben

Le casting de la suite du film d'horreur "Ça" se précise de jour en jour. Après Jessica Chastain, James McAvoy et Bill Hader annoncés pour les rôles de Beverly, Bill et Richie, c'est au tour de Jay Ryan d'intégrer la suite de l'adaptation du roman de Stephen King, comme le rapporte Variety. L'acteur néo-zélandais jouera le rôle de Ben Hanscom dans la célèbre bande des ratés. Jay Ryan tenait l'un des rôles principaux dans la série "Beauty and the Beast" de 2012 à 2016.

Plus récemment, James Ransone ("The Wire") et Andy Bean ("Divergente 3 : Au-delà du mur") ont été choisis pour incarner les versions adultes d'Eddie et Stanley. Bill Skarsgard sera également de retour dans la peau du clown maléfique Grippe-Sou tandis que la réalisation sera de nouveau confiée à l'argentin Andrés Muschietti.

Le tournage du long-métrage devrait débuter cet été pour une sortie prévue le 6 septembre 2019 aux Etats-Unis.

Adapté de l'oeuvre de Stephen King, le premier volet suivait les aventures d'une bande d'enfants terrorisés par un clown diabolique. Le chapitre 2 racontera la suite de leurs aventures alors que les personnages devenus adultes seront de retour dans leur ville natale.

"Ça" a connu un succès considérable au box-office en cumulant la coquette somme de 700M$ dans le monde en 2017.