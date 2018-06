"Ça 2" : Teach Grant et Jess Weixler rejoignent le casting

Plus le temps passe et plus le casting de la suite de l'oeuvre de Stephen King se précise. Alors que James McAvoy a annoncé un peu trop vite le début du tournage, en publiant un message sur son compte Instagram alors qu'il ne débutera que le mois prochain, voilà que d'autres noms s'ajoutent à la liste des acteurs pour ce nouvel opus. Le Canadien Teach Grant ("Altered Carbon") et l'Américaine Jess Weixler ("The Good Wife") feront partie du chapitre 2 des aventures du club des Ratés. L'acteur de 45 ans reprendra le rôle de la brute Henry Bowers tandis que l'actrice de 37 ans incarnera la femme du personnage de Bill.

Ils rejoignent donc Jessica Chastain dans le rôle de Beverly, James McAvoy dans celui de Bill et Bill Hader sous les traits de Richie. Bill Skarsgård retrouvera son costume de clown maléfique tandis que les versions adultes des personnages de Ben, Stan, Mike et Eddie seront joués par Jay Ryan, Andy Bean, Isaiah Mustafa et James Ransone. Xavier Dolan fera également partie de la suite dans le rôle du personnage secondaire, Adrian Mellon, un homme gay attaqué dans la ville de Derry.

L'Argentin Andy Muschietti sera à la réalisation du deuxième volet de "Ça" dont la sortie est prévue pour le 6 septembre 2019 aux Etats-Unis. Dans cette suite, les enfants devenus adultes seront de retour vingt-sept ans après à Derry, leur ville natale.

Sorti en 2017, "Ça" racontait l'histoire d'un groupe d'enfants terrorisés par un clown tueur. Le "club des ratés" ont dû alors affronter leurs propres peurs pour l'anéantir. Déjà signé par Andy Muschietti, le film avait été un succès dans les salles obscures en récoltant plus de 700 millions de dollars au box-office mondial.