C'est confirmé, Joaquin Phoenix est bien le prochain Joker

C'est désormais officiel. Joaquin Phoenix sera bien le nouveau visage du "Joker", confirment les studios Warner. L'acteur de "Her" prendra les traits de l'ennemi de Batman coiffant au poteau Leonardo DiCaprio également approché pour le rôle. Joaquin Phoenix succède donc à Jared Leto ("Suicide Squad" en 2016), Heath Ledger ("The Dark Knight" en 2008) ou encore Jack Nicholson ("Batman" en 1989).

Côté réalisation, on retrouvera l'Américain Todd Phillips ("Very Bad Trip", "War Dogs") qui signe également le scénario du long-métrage avec Scott Silver. Le tournage de ce film, qui n'a toujours pas de titre défini, doit commencer en septembre à New-York avec un budget d'environ 55 millions de dollars.

Cette énième adaptation des aventures du Joker sera totalement inédite et se démarquera des autres adaptations de la bande-dessinée. L'intrigue s'articulera autour du méchant de Gotham City et mettra l'accent sur le côté sombre et expérimental et s'apparentera davantage à un drame criminel.

Pour le moment, le casting complet n'a pas été dévoilé. Quant à sa date de sortie, The Hollywood Reporter évoque la fin de l'année 2019, si tout se passe bien.

Cette production n'empêcherait pas les studios Warner de travailler sur un projet parallèle similaire, avec Jared Leto dans la peau du Joker. L'acteur a déjà incarné le personnage de DC Comics dans "Suicide Squad", de David Ayer en 2016, aux côtés de Margot Robbie dans la peau de Harley Quinn.

Quant à Joaquin Phoenix, l'acteur avait été sollicité pour incarner Lex Luthor dans "Batman V. Superman" sans donner suite. Récompensé à Cannes en 2017 pour sa performance dans "A Beautiful Day" de Lynne Ramsay, l'Américain était récemment à l'affiche du dernier Gus Van Sant "Don't Worry, He Won't Get Far on Foot" et est attendu le 19 septembre dans le premier film en langue anglaise de Jacques Audiard, "Les Frères Sisters", aux côtés de Jake Gyllenhaal et John C. Reilly.