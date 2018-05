Burt Reynolds dans le prochain Tarantino

Quentin Tarantino adore redorer le blason de plusieurs anciennes vedettes du septième art. Il l'a déjà fait pour David Carradine, John Travolta, Pam Grier ou Jennifer Jason Leigh. Pour son prochain film, le cinéaste aurait jeté son dévolu sur Burt Reynolds, star du box-office dans les années 70 et 80.

Ce dernier se verrait incarner George Spahn, un homme presque aveugle de 80 ans qui a permis à Charles Manson et ses fidèles de vivre dans son ranch à Los Angeles, durant les mois qui ont précédé les meurtres. En échange d'un loyer, Charles Manson avait manipulé ses fidèles de sexe féminin à entretenir des relations avec l'homme âgé. Burt Reynolds pourrait y voir une occasion rêvée pour revenir sur le devant de la scène.

En cas d'accord, l'acteur de 82 ans rejoindrait au casting Leonardo DiCaprio, Brad Pitt , précédemment recrutés dans les rôles principaux. Tim Roth, Kurt Russell et Michael Madsen, acteurs fétiches de Tarantino, feraient également partis du projet dans des rôles encore non spécifiés. Évoquée depuis plusieurs mois, Margot Robbie a quant à elle été officialisée dans le rôle de Sharon tate, assassinée en 1969 par les membres de la secte de Charles Manson alors qu'elle était enceinte de son mari Roman Polanski.

L'actrice sera en outre la voisine de Rick Dalton, ancienne star de télévision campée par Leonardo DiCaprio qui tente de percer à Hollywood accompagné de sa doubloure Cliff Booth (Brad Pitt).

"Once Upon A Time In Hollywood" devrait sortir le 9 août 2019 sur le sol américain. Le tournage devrait débuter cet été.