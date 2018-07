Bryce Dallas Howard dans le biopic sur Elton John

Après le succès de "Jurassic World : Fallen Kingdom", l'actrice intègre le casting de "Rocketman" des studios Paramount. Bryce Dallas Howard rejoind Richard Madden dans le biopic consacré au chanteur mythique Elton John, selon les informations révélées par The Hollywood Reporter.

L'actrice américaine incarnera la mère de la superstar, joué par Taron Egerton ("Kingsman : Le cercle d'or"). Jamie Bell ("Les Aventures de Tintin : Le Secret de la Licorne") a déjà été annoncé dans le rôle du parolier britannique Bernie Taupin qui a contribué aux tubes "Tiny Dancer" et "Rocket Man". Quant à Richard Madden, connu pour son rôle dans la série phénomène de HBO "Game of Thrones", il pourrait interpréter le rôle du manager, John Reid. Ce grand nom dans le monde de la musique des années 1970 et 1980 a également contribué au succès grandiose du groupe de rock Queen, qui aura droit également à son biopic "Bohemian Rhapsodie". Il a ensuite passé près de trente années aux côtés du chanteur Elton John, de 1970 à 1998. Un lien professionnel qui a donné lieu à une histoire d'amour durant cinq ans.

Le Britannique Dexter Fletcher réalisera le biopic "Rocketman" qui reviendra sur la vie mouvementée de la star, de sa jeunesse à la Royal Academy of Music jusqu'à son ascension dans les charts du monde entier. Après sa cure de désintoxication contre son alcoolisme et son addiction aux drogues, Elton John est devenu une icone mondiale en 1990 et un fervent représentant de la communauté gay.