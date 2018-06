BRIFF : "Manifesto", 13 Cate Blanchett, 13 visions de l'art

C'est un objet filmique hautement expérimental qui a été projeté dimanche soir au BRIFF, dans le cadre de la compétition européenne. Le principe de "Manifesto" est pour le moins fascinant : sous la direction de Julian Rosefeldt, Cate Blanchett y incarne 13 personnages différents qui représentent chacun un mouvement artistique ou politique des 19 et 20e siècle. Œuvre constituée essentiellement de monologues, "Manifesto" reprend de nombreux textes fondateurs de l'histoire de l'art. Au hasard d'une scène, on y verra Blanchett déclarer, en guise d'élégie funèbre, le manifeste de Dada. Dans une autre, elle prend les traits d'une mère de famille très conservatrice et remplace la prière du repas par les idées surréalistes d'André Breton. Les juxtapositions se suivent, à la fois tout à fait pertinentes, mais également terriblement incongrues. L'ambition est autant de célébrer ces textes fondateurs en leur donnant une vigueur toute contemporaine, que de les tourner en dérision, en soulignant leurs contradictions et leur grandiloquence.

Rosefeld ne cherche d'ailleurs pas à obéir aux mouvements qu’il évoque. Lorsque Cate Blanchett, incarnant une institutrice, enseigne à des bambins les principes du "Dogme 95" édictés par Lars Von Trier et Thomas Vinterberg, le dispositif cinématographique de la séquence obéit tout sauf aux dites règles. La mise en scène de Rosefeld est épurée, mais formellement travaillée, et plutôt contemplative. Féru d'architecture moderne, il nous balade à travers des décors étranges et vertigineux.



Pour l'actrice australienne, "Manifesto" est évidemment une formidable opportunité de dévoiler toute l'étendue de son jeu, mais c'est aussi pour elle une occasion de s'amuser. Affublés de divers perruques, déguisements et touches de maquillage, elle incarne des personnages très archétypaux, en faisant fi de la sincérité ou du naturalisme. C'est une performance, dans tous les sens du terme, ce qui est approprié pour un film aussi performatif. Avant d'être un long-métrage, "Manifesto" était d'ailleurs une installation cinématographique multi-écran.



Prétentieux, dérisoire, auto-réflexif, jubilatoire, moqueur et opaque, "Manifesto" est un objet filmique comme on en voit rarement au cinéma. Peut-être appartient-il plus à un salle d’exposition qu'à une salle obscure, mais sa présence au BRIFF n'en reste pas moins réjouissante.