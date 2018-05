Bradley Cooper dans le prochain film de Clint Eastwood ?

Ils avaient collaboré ensemble sur "American Sniper" en 2015, film qui avait reçu plusieurs nominations aux Oscars. Trois ans plus tard, Bradley Cooper et Clint Eastwood pourraient travailler de nouveau ensemble dans "The Mule".

C'était en janvier que Clint Eastwood annonçait son nouveau film après "Le 15 h 17 pour Paris" sur l'attentat déjoué du train Thalys le 21 août 2015. La star américaine allait réaliser et jouer dans "The Mule", qui adapte un article du New York Times. Le reporter Sam Dolnick retraçait la vie de Leo Shark, un vétéran de la Seconde Guerre Mondiale de 90 ans, et horticulteur. Leo Shark est connu pour avoir passé des drogues pour le cartel mexicain Sinaloa, puis été envoyé en prison.

Bradley Cooper, qui est toujours en discussion pour faire partie du projet, jouerait le rôle d'un agent de la Drug Enforcement Administration, nommé Colin Bates, révèle Empire Online. Sa réponse pourrait dépendre de son emploi du temps chargé : Cooper fera ses débuts de réalisateur avec "A Star is Born". Il sera également au casting d'un biopic sur le compositeur Leonard Berstein. Assez pour dire non à Clint Eastwood ?