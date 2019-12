Box-office mondial : "Star Wars: L'Ascension de Skywalker" atteint des sommets

Pour son retour au cinéma, "Star Wars" n'a laissé aucune chance à ses concurrents. Sorti le 20 décembre 2019 aux États-Unis, le 9e opus de la franchise s'impose en tête du box-office mondial, malgré une énorme déception sur le marché chinois, selon les chiffres rapportés par le site spécialisé ComScore. Si son lancement en Chine n'a rapporté que 12,1 millions de dollars de recettes, "Star Wars : L'Ascension de Skywalker" a récolté 26,8 millions de dollars au Royaume-Uni, 21,8 millions en Allemagne et 15,2 millions en France, pour un total de 373,5 millions de dollars de recettes dans le monde. Le long-métrage de J. J. Abrams a également réussi l'exploit de réaliser le 3e meilleur démarrage de l'histoire pour un film sorti en décembre, en engrangeant 175,5 millions de dollars sur le sol américain, derrière les deux autres épisodes de la trilogie : "Le Réveil de la Force" et "Les Derniers Jedi".

Premier du box-office mondial la semaine dernière, les joueurs de "Jumanji : Next Level" ont dû s'incliner face au pouvoir de la Force. Dwayne Johnson, Kevin Hart ou encore Jack Black descendent d'une place au classement, avec plus de 58,7 millions de dollars supplémentaires récoltés ce week-end. Le film d'action, suite de "Jumanji : Bienvenue dans la jungle", atteint désormais presque 312 millions de dollars récoltés dans le monde. "La Reine des neiges 2" recule quant à elle de deux places, face au film chinois "Ip Man 4", qui débarque directement à la troisième place au classement mondial avec 51,5 millions de dollars cumulés. Elsa, Anna et Olaf, les joyeux personnages du film de Disney doivent donc se contenter de la quatrième place, avec 43,9 millions de dollars additionnels amassés lors de ce cinquième week-end en salles.

Également sorti le 20 décembre aux États-Unis, le film "Cats", avec Taylor Swift et Idris Elba, fait un flop pour le moment et n'atteint que la huitième place au box-office mondial, avec seulement 10,9 millions de dollars récoltés. Des recettes qui pourront encore grossir après sa sortie dans d'autres pays dont la France, prévue pour ce mercredi 25 décembre.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

01. Star Wars: L'Ascension de Skywalker - 373,5

02. Jumanji : Next Level - 58,7

03. Ip Man 4 - 51,5

04. La Reine des neiges 2 - 43,9

05. Sheep Without a Shepherd - 23,9

06. Ashfall - 17,7

07. À couteaux tirés - 12,5

08. Cats - 10,9

09. Only Cloud Knows - 9,7

10. Start-Up - 6,2