Bouli Lanners s’illustre doublement au 57e Festival du film de Chicago

Le Belge a été salué pour son rôle dans "Nobody has to know" , dont il est également le réalisateur et le scénariste. Le jury du festival a notamment souligné la "subtilité" et la "puissance" de Bouli Lanners, peut-on lire sur le site internet du festival américain.

Michelle Fairley © David M. Benett/Dave Benett/Getty Image

Le film, qui se déroule dans une petite communauté presbytérienne sur l’Île de Lewis, au nord de l’Écosse, raconte l’histoire d’un homme qui a perdu la mémoire et éprouve des difficultés à savoir qui il est et qui il veut devenir.

L’actrice Michelle Fairley, qui donne la réplique à Bouli Lanners dans "Nobody has to know", a quant à elle remporté le prix de la meilleure performance féminine. La Nord-Irlandaise a par ailleurs joué dans le film "Harry Potter et les reliques de la mort" et dans la série Game of Thrones.