"Blackbird" : Kate Winslet, Diane Keaton et Mia Wasikowska dans le remake de "Silent Heart"

Millennium Films a acquis les droits du film dramatique danois réalisé par Bille August en 2014. Le Sud-Africain Roger Mitchell ("My Cousin Rachel", "Coup de foudre à Notting Hill") en fera sa version anglophone avec trois actrices de choix au casting, révèle Deadline.

D'après un scénario de Christian Torpe, qui s'était déjà occupé du script original, "Blackbird" mettra en scène Diane Keaton dans le rôle de Lily, qui souffre d'une maladie incurable. Elle réunit sa famille une dernière fois pour un week-end avant qu'elle ne se suicide. Kate Winslet et Mia Wasikowska joueront ses filles, Heidi et Sanne. Mais au fur et à mesure des jours qui passent, ces dernières ont du mal à accepter cette décision tandis que des anciens conflits remontent à la surface.

Le tournage commencera à Londres en août. Pour le moment, Diane Keaton filme la comédie "Poms", Kate Winslet vient de finir de tourner la suite d'"Avatar", long-métrage qui marque sa réunion avec James Cameron qui l'avait dirigée dans "Titanic". Mia Wasikowska, quant à elle, sera prochainement à l'affiche de "Damsel", aux côtés de Robert Pattinson.