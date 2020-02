"Birds of Prey" bat les "Bad Boys For Life" au box-office mondial

Les filles prennent le pouvoir. Le film "Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn" arrive en tête du box-office mondial. D’après les chiffres rapportés par Comscore, ce dimanche 9 février, le film d’action, avec Margot Robbie, spin-off de "Suicide Squad", bat à plate couture "Bad Boys For Life", premier du classement mondial depuis trois semaines. Plus de 81,2 millions de dollars de recettes ont été récoltés lors de son premier week-end au cinéma au niveau mondial.

Will Smith et Martin Lauwrence cèdent donc leur place à Margot Robbie et sa bande, et atterrissent à la deuxième place. "Bad Boys For Life", le troisième opus de la célèbre saga lancée en 1995, engrange plus de 27,8 millions de dollars de recettes dans le monde. Le film réalisé par Adil El Arbi et Bilall Fallah totalise à présent plus de 336 millions de dollars de recettes mondiales.

Pas de changement pour "Le Voyage du Dr. Dolittle", avec Robert Downey Jr., qui se maintient sur la troisième marche du podium avec près de 25,5 millions de dollars de recettes supplémentaires accumulés depuis sa sortie le 17 janvier dernier aux États-Unis.

Candidat malheureux lors des derniers Oscars qui se sont tenus ce dimanche 9 février à Los Angeles, "1917" de Sam Mendes perd deux places au classement mondial, passant de la deuxième à la quatrième marche. Absent du classement la semaine dernière, "Parasite" de Bong Joon-ho, qui a triomphé aux Oscars 2020, revient dans la course à la neuvième place.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

01. Birds of Prey et la fantabuleuse histoire de Harley Quinn – 81,2

02. Bad Boys For Life – 27,8

03. Le Voyage du Dr Dolittle – 25,5

04. 1917 - 24,2

05. Jumanji : Next Level – 8,8

06. Les Filles du docteur March – 8,1

07. The Gentlemen – 7,9

08. Jojo Rabbit – 5,8

09. Parasite – 4,7

10. The Closet – 4,2