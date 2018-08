Ben Schwartz doublera "Sonic le hérisson" aux côtés de Jim Carrey

Le petit hérisson va débarquer au cinéma. Pour doubler ce personnage culte de jeu vidéo, Ben Schwartz prêtera sa voix à Sonic le hérisson dans le prochain film de la Paramount dont le tournage a déjà commencé, selon les informations rapportées par Variety.

Le réalisateur Jeff Fowler signe cette adaptation qui combinera live-action et prise de vue réelle du jeu vidéo culte de la console SEGA. Neal H. Moritz produira le film d'animation aux côtés de Tim Miller, le réalisateur de "Deadpool", et Toby Ascher.

L'acteur Ben Schwartz, plus connu pour son rôle de Jean-Ralphio Saperstein dans "Parks and Recreation", donnera la réplique à James Marsden ("Westworld"), Tika Sumpter et Jim Carrey. Ce dernier incarnera le docteur Eggman Robotnik en prises de vue réelles, tandis que Ben Schwartz se contentera de doubler le personnage animé. L'intrigue suivra Sonic le hérisson dans une mission pour combattre le docteur Robotnik, un scientifique qui emprisonne des animaux dans des robots et a volé les émeraudes magiques du chaos. La Paramount a annoncé la sortie du film pour le 15 novembre 2019 aux Etats-Unis et le 11 décembre 2019 en Belgique.

Sorti en 1991, "Sonic" a fait ses débuts avec la console de jeux vidéo SEGA en concurrence directe avec le jeu "Mario" de Nintendo. Les jeux vidéo Sonic ont été vendus à plus de 360 millions de copies.

Quant à Ben Schwartz, l'acteur a déjà doublé des personnages. Il prête actuellement sa voix à Fifi dans le reboot de "La Bande à Picsou" pour la chaîne Disney XD et doublera le personnage de Leonardo dans la série "Rise of the Teenage Mutant Ninja Turtles". Il reviendra devant la caméra dans la comédie "Night School" avec Kevin Hart et Tiffany Haddish, prévue pour le 5 décembre prochain.