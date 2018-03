Ben Affleck, Oscar Isaac et Charlie Hunnam réunis au cinéma

Le prochain film de Netflix, connu mais non confirmé sous le nom de "Triple Frontier", va enfin commencer son tournage après de nombreux rebondissements. Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal, Garrett Hedlund et Adria Arjona constituent finalement le casting.

Ce fut laborieux mais le film verra bien le jour. Après plusieurs rebondissements, le prochain film de Netflix, connu sous le titre non confirmé de "Triple Frontier", semble avoir enfin trouvé ses acteurs. Ben Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Pedro Pascal, Garrett Hedlund et Adria Arjona constituent le casting. Le tournage commencera le 26 mars et se déroulera à Hawaii, en Californie et en Colombie, selon les médias américains.

L'intrigue suivra cinq amis dont la loyauté est mise à rude épreuve lorsqu'ils s'associent pour faire tomber un baron de la drogue sud-américain, déclenchant ainsi une série de conséquences inattendues. "Triple Fontier" fait référence à la zone frontalière entre le Paraguay, l'Argentine et le Brésil, véritable plaque tournante du crime organisé.

Longtemps attribué à Kathryn Bigelow, le film sera finalement confié à J. C. Chandor, réalisateur émérite de "A Most Violent Year" (2014) et "Deepwater" (2016).

Originalement développé par Paramount, le géant du streaming Netflix a repris le projet l'an dernier après que plusieurs acteurs initialement impliqués, dont les derniers en date Tom Hardy et Channing Tatum, ont décidé de se retirer du casting. D'autres grands noms avaient été précédemment annoncés tels que Tom Hanks, Johnny Depp, Leonardo DiCaprio, Casey Affleck, Mark Wahlberg ou encore Mahershala Ali.