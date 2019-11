Ben Affleck, héros du drame "Falling to Earth"

Justice League - Bande Annonce Officielle Héros (VF) - 20/11/2017 Justice League - Bande Annonce Officielle. Un Film de Zack Snyder avec Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher. Après avoir retrouvé foi en l'humanité, Bruce Wayne, inspiré par l'altruisme de Superman, sollicite l'aide de sa nouvelle alliée, Diana Prince, pour affronter un ennemi plus redoutable que jamais. Ensemble, Batman et Wonder Woman ne tardent pas à recruter une équipe de méta-humains pour faire face à cette menace inédite. Pourtant, malgré la force que représente cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash –, il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d'une attaque apocalyptique… Un film de : Zack Snyder Avec : Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill, Jason Momoa, Ezra Miller et Ray Fisher. Sortie prévue le 15 novembre 2017. Abonnez-vous : http://goo.gl/Bp3CiG Suivez tout l'actualité de Warner Bros France : Facebook : http://www.facebook.com/iwbfr Twitter : http://twitter.com/warnerbrosfr Google+ : http://plus.google.com/u/2/+warnerbro... Et vivez l'expérience My Warner sur le site : http://www.warnerbros.fr