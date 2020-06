Ashley Zukerman succède à Tom Hanks dans le rôle de Robert "Langdon" à la télévision

L'acteur australien, connu pour avoir figuré dans les séries "The Code" et "Manhattan", a été choisi pour interpréter le personnage principal d'un pilote commandé par NBC et intitulé "Langdon", annonce le Hollywood Reporter.

Ashley Zukerman, récemment vu dans "Succession" diffusé sur HBO, incarnera Robert Langdon, créé par l'écrivain Dan Brown dans le roman "Anges et Démons" (2000). Ce professeur de symbologie, enseignant à l'université Harvard, est ensuite apparu dans cinq autres livres de l'auteur dont "Da Vinci Code" et "Inferno".

Zukerman succède à Tom Hanks qui avait prêté ses traits à ce même personnage dans trois films de Ron Howard, "Da Vinci Code" (2006), "Anges et Démons" (2009) et "Inferno" (2016).

Le pilote, produit par CBS Television Studios, Universal TV et Imagine TV, suivra Robert Langdon au début de sa carrière. Il devra percer le mystère de plusieurs énigmes meurtrières pour sauver son mentor qui a été enlevé et déjouer les plans d'une effrayante conspiration mondiale.

Dan Dworkin et Jay Beattie ("Revenge") se chargeront d'écrire le scénario, inspiré du best-seller "Le Symbole perdu", publié en 2009.