Après "Game of Thrones", Peter Dinklage au casting de "Rumpelstiltskin" ?

Le film, qui n'a pas encore de réalisateur, est toujours en développement avec Patrick Ness et Karen Rosenfelt ("Twilight") au scénario. Matt Smith, David Alpert, David Ginsberg et Josh Weinstock se joindront à Peter Dinklage dans la production du long-métrage à travers leurs sociétés respectives Circle of Confusion et Estuary Films.

De ABC à Sony

L'intrigue reviendra sur le personnage mystique et mythique du Nain Tracassin (Rumpelstiltskin), incarné par Peter Dinklage. Le personnage est apparu pour la première fois dans le conte populaire allemand des frères Grimm. Alors qu'un père prétend que sa fille sait transformer la paille en or, le roi enferme la jeune fille dans une tour avec une tonne de paille et un rouet en lui ordonnant de transformer cette paille en or avant le levé du soleil. Si la malheureuse échoue, elle sera exécutée. Dans sa détresse, le Nain Tracassin apparaît et réalise cette exploit en échange de faveurs. Plus cette mascarade continue, plus les faveurs du nain malicieux se font plus sérieuses jusqu'à ce qu'il lui demande son premier-né.

Le personnage de Rumperstiltskin a largement été popularisé grâce à la série de ABC "Once Upon A Time", incarné par Robert Carlyle. Pour le moment, le scénario ne fait aucun état de la période où se déroulera l'intrigue.

Peter Dinklage a récemment joué dans le film primé aux Oscars "Three Billboards : les Panneaux de la vengeance" ainsi que dans le blockbuster "Avengers : Infinity War". Il reprendra son personnage mythique de Tyrion Lannister dans la huitième et ultime saison de "Game of Thrones", attendue pour la première moitié 2019.