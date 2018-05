Après "Carlos", Edgar Ramirez retrouve Olivier Assayas

L'acteur vénézuélien donnera la réplique à la star de "Narcos", le Chilien Pedro Pascal, dans "Wasp Network", le prochain film réalisé par Olivier Assayas, d'après l'histoire vraie des espions cubains sur le territoire américain en 1990.

"Wasp Network" reviendra sur un épisode particulier du conflit entre les Etats-Unis et Cuba. Dans les années 90, l'Amérique met la main sur un réseau terroriste composé d'une trentaine d'agents secrets cubains installés en Floride. Ces espions avaient pour mission d'infiltrer des groupes anti-castristes exilés dans le sud des Etats-Unis, soupçonnés par le gouvernement cubains d'activités terroristes contre l'île de Castro.

Pedro Pascal et Edgar Ramirez tiendront les rôles principaux de ce film réalisé et scénarisé par le Français Olivier Assayas d'après le livre de Fernando Morais, "The Last Soldiers of the Cold War", publié en 2011. Aucune date de tournage n'a été annoncée pour le moment.

Edgar Ramirez a déjà travaillé avec Olivier Assayas pour le film "Carlos" qui lui a valu le César du meilleur espoir masculin en 2011. Pedro Pascal est quant à lui connu pour son rôle dans la série "Narcos" de Netflix. Il débutera prochainement le tournage du deuxième opus des aventures de "Wonder Woman" toujours mené par Gal Gadot et sera à l'affiche de "Equalizer 2" avec Denzel Washington

"Wasp Network" sera présenté par IMR International à la vente lors du Festival de Cannes qui se tient jusqu'au 19 mai.

Olivier Assayas prévoit de sortir prochainement "Non-Fiction", une comédie dramatique avec Guillaume Canet, Juliette Binoche, Vincent Macaigne et Pascal Greggory.

La bande-annonce de "Carlos" :