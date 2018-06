Annie Cordy invitée d'honneur de l'édition 2018 de l'Ommegang

La chanteuse et comédienne belge Annie Cordy sera mise à l'honneur à l'occasion de l'édition 2018 de l'Ommegang. La Ville de Bruxelles lui rendra également hommage en donnant son nom à un lieu dans la ville tandis qu'une fresque à son effigie sera dévoilée. Le comédien et producteur français Frédéric Diefenthal jouera par ailleurs le rôle du héraut francophone. Le dessinateur et caricaturiste Pierre Kroll croquera, lui, des scènes de l'Ommegang et ses créations seront retransmises en direct sur l'écran géant.

Le spectacle de l'Ommegang se déroulera les 4 et 6 juillet prochains à 20h45 sur la Grand-Place de Bruxelles. Le cortège partira du parc de Bruxelles à ces deux dates pour sillonner plusieurs rues de la capitale. Un concours d'arbalète sera organisé à 19h20 sur le parvis de l'église du Sablon.

Le parc de Bruxelles accueillera les traditionnelles joutes équestres les 4, 5, 6 et 7 juillet. Combats de chevaliers, démonstration d'escrime, concours de tirs et tirs d'arbalète seront notamment au programme. Un grand marché Renaissance se tiendra les 4, 5 et 6 juillet de midi à 21h00 dans le parc de Bruxelles ainsi que derrière la Bourse. Enfin, une terrasse sera aménagée dans le parc afin que le public puisse prolonger les festivités jusqu'à 02h00 du matin.