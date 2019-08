Anna Kendrick décroche le premier rôle dans le thriller "Unsound"

L'actrice de "Pitch Perfect", vue récemment dans "L'ombre d'Emily" jouera le rôle d'une policière malentendante, au cœur d'une enquête sur l'évasion d'un chef de gang. Baptisé "Unsound", le long-métrage n'a pas encore dévoilé sa date de sortie au cinéma, a-t-on appris dans la presse ce jeudi 29 août.

Plus connue pour son rôle dans la trilogie musicale "Pitch Perfect", Anna Kendrick continue d'explorer d'autres univers cinématographiques. D'après les médias américains, l'actrice américaine tiendra le rôle principal dans un thriller indépendant, intitulé "Unsound".

L'intrigue suivra une policière de la Nouvelle-Angleterre souffrant d'une perte auditive irréversible, alors qu'elle enquête sur l'évasion d'un chef de gang dans une prison. Une enquête qui la mènera à la découverte d'une vaste conspiration qui mettra sa vie en danger.

Le film sera présenté au Festival international du film de Toronto

Le long-métrage sera réalisé par Bharat Nalluri ("The Man Who Invented Christmas"), d'après un scénario coécrit par Matthew Ross et Christopher Edwards. Produit par les sociétés de production ShowKat Production, Untapped, ainsi que XYZ, qui finance également le projet avec CAA Media Finance, le film sera proposé au marché du film lors du Festival international du film de Toronto (TIFF), au début du mois de septembre 2019.

Récemment, Anna Kendrick s'était déjà essayée au genre du thriller avec "L'ombre d'Emily" de Paul Feig, un film dramatique avec une touche d'humour, dans lequel elle partageait l'affiche avec Blake Lively ("Gossip Girl") en septembre 2018.

Actrice, chanteuse et productrice, l'Américaine, déjà nommée aux Oscars en 2010, sera à l'affiche de la comédie "Noelle" avec Bill Hader, dont la sortie est attendue le 12 novembre prochain. Elle fait également partie du casting vocal de la comédie d'animation "Human Discoveries", aux côtés de Zac Efron.