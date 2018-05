Angelina Jolie, bientôt dans "Come Away", prequel d'"Alice aux Pays des Merveilles" et de "Peter Pan" ?

L'actrice est en négociation pour figurer aux côtés de David Oyelowo, révélé par la série d'espionnage MI-5, dans ce film fantastique réalisé par Brenda Chapman, oscarisée pour le dessin-animé "Rebelle" des studios Pixar.

"Come Away" sera un conte imaginant que Peter Pan et Alice sont frère et sœur avant de se retrouver respectivement au Pays imaginaire et au Pays des Merveilles. Quand leur frère aîné meurt dans un terrible accident, ils tenteront de sauver leurs parents, interprétés par Angelina Jolie et David Oyelowo, du désespoir. Ils devront choisir entre leur famille et leur imagination.

"Angelina et David vont apporter une belle alchimie et une profondeur à cette histoire magique", estime la réalisatrice Brenda Chapman dans un communiqué publié par Deadline.

Angelina Jolie est actuellement en train de tourner la suite de "Maléfique" pour Disney. Elle devrait enchaîner avec "Come Away" à l'automne prochain, à Los Angeles. Aucune date de sortie n'est prévue pour le moment.