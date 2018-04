Amy Adams au casting du thriller "The Woman in the Window"

Encore un thriller à l'agenda d'Amy Adams. Après "Nocturnal Animals" et la nouvelle série "Sharp Objects", l'actrice américaine a signé avec le studio Fox 2000 pour jouer dans "The Woman in the Window", film à suspense bientôt réalisé par Joe Wright ("Les Heures Sombres", "Orgueils et Préjugés").

Amy Adams va incarner Anna Fox, une psychologue agoraphobe qui passe ses journées à boire, espionner ses voisins, et regarder de vieux films. Le personnage provient du roman-phénomène "La Femme à la Fenêtre" d'A.J. Finn, vendu à plus d'un million d'exemplaires aux Etats-Unis depuis sa parution en janvier 2018.

Amy Adams sera à l'affiche de la série "Sharp Objects" sur HBO en juillet prochain. La comédienne donnera prochainement la réplique à Christian Bale dans le biopic "Backseat" et jouera dans le thriller "The True American" de Paolo Larraín. Elle reprendra ensuite son rôle de princesse Disney dans "Disenchanted", suite de "Il était une fois".

La bande-annonce de la série Sharp Objects :