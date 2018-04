Amber Heard rejoint Elisabeth Moss dans "Her Smell"

L'actrice américaine Amber Heard jouera aux côtés d'Elisabeth Moss dans "Her Smell", réalisé par Alex Ross Perry, dont le tournage devrait débuter prochainement.

Amber Heard donnera la réplique à Elisabeth Moss dans "Her Smell", le prochain film écrit et réalisé par Alex Ross Perry, annonce Variety. Le tournage devrait débuter prochainement. Les détails concernant le rôle joué par l'actrice américaine n'ont pas encore été dévoilés.

Quant à Elisabeth Moss, l'actrice de "The Handmaid's Tale", elle incarnera Becky Something, une punk et rock star alcoolique et destructrice qui pousse ses relations avec sa famille, ses amis et son groupe à bout. Elle tentera de lutter contre son alcoolisme tout en essayant de retrouver sa créativité qui a mené son groupe au succès.

Après avoir incarné le personnage de Mera dans "Justice League" en 2017, Amber Heard reprendra son rôle dans "Aquaman" aux côtés de Jason Momoa, au cinéma le 19 décembre 2018 en Belgique.