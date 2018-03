Amber Heard intègre le casting de "Gully"

L'actrice américaine Amber Heard a décroché l'un des rôles principaux dans le premier long-métrage de Nabil Elderkin, "Gully", selon Variety.

Dans ce drame, la comédienne américaine jouera la mère d'un jeune garçon, incarné par Charlie Plummer ("Tout l'argent du monde"), qui sera l'un des organisateurs d'une rébellion. L'intrigue se déroulera dans une version dystopique de Los Angeles et s'intéressera plus particulièrement au personnage de Charlie Plummer ainsi qu'à deux autres adolescents, traumatisés dans leur enfance.

Avec "Gully", Nabil Elderkin signe son premier long-métrage après s'être fait un nom dans la réalisation de clips. Il a notamment dirigé les clips de Kendrick Lamar avec "DNA", "All of Me" de John Legend et plusieurs titres de Frank Ocean.

L'actrice Amber Heard était à l'affiche de "Justice League" en 2017 dans le rôle de Mera, aux côtés de Gal Gadot et Henri Cavill. Elle retrouvera ce personnage dans l'aventure consacrée à Aquaman qui sortira en décembre prochain.