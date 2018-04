Amanda Seyfried rejoint Milo Ventimiglia dans "The Art of Racing in the Rain"

L'actrice américaine Amanda Seyfried a rejoint le casting du film "The Art of Racing in the Rain", réalisé par Simon Curtis. La star âgée de 32 ans donnera la réplique à l'acteur américain Milo Ventimiglia et jouera le rôle de sa femme, Eve.

Adapté du roman éponyme de Garth Stein, publié en 2008, l'histoire suit la vie de Denny Swift (Milo Ventimiglia), un pilote de course professionnel, et de son chien Enzo, qui croit en la réincarnation. Afin de se réincarner en humain dans sa prochaine vie, Enzo fera tout pour se préparer en suivant l'exemple de son maître.

L'acteur américain Martin Donovan incarnera le rôle de Maxwell, le père de Denny. L'ex-Docteur Mamour de "Grey's Anatomy" Patrick Dempsey, Neal Moritz et Tania Landau produiront le projet de Fox 2000.

Amanda Seyfried sera également bientôt à l'affiche de "First Reformed" avec Ethan Hawke, dans les salles américaines le 18 mai prochain.