Amanda Seyfried, héroïne du thriller supernaturel "You should have left"

L'actrice rejoint Kevin Bacon ("Footloose", "X-Men : Le Commencement"), déjà annoncé, dans le prochain film de David Koepp, qui a écrit les blockbusters "Jurassic Park" et "Spider-Man".

Blumhouse Productions, la société de production de Jason Blum, produira le projet décrit comme "l'histoire troublante entre un homme riche (Kevin Bacon) et une femme plus jeune que lui (Amanda Seyfried) qui a un enfant de six ans. Leur mariage sera basé sur la méfiance et les soupçons alors qu'ils se trouvent dans un lieu qui n'obéit pas à toutes les lois physiques de l'univers", rapporte Variety.

"You should have left" s'inspire du roman du même nom de Daniel Kehlmann.

L'année sera chargée pour Amanda Seyfried qui reprend son rôle dans "Mamma Mia 2" - elle joue la fille de Meryl Streep - et incarnera Eve dans l'adaptation cinématographique du roman de Garth Stein, "L'Art de courir sous la pluie".