Allison Janney au casting de "Troupe Zero" pour Amazon Studios

Après une performance remarquée dans "Moi, Tonya", biopic de la patineuse Tonya Harding, Allison Janney participerait, selon Deadline, à "Troupe Zero", un film dont l'histoire n'a pas été dévoilée.

L'actrice y rejoint Viola Davis, star de la série "Murder", Jim Gaffigan ("Away We Go") et la jeune actrice Mckenna Grace, avec qui elle a déjà partagé l'affiche de "Moi, Tonya" en 2017.

Réalisé par le duo Bert & Bertie, le film sera produit par Amazon Studios. Lucy Alibar est quand à elle chargée de l'écriture du scénario, dont aucun détail n'a été dévoilé. Pour le moment aucune date de tournage ni de sortie n'a été annoncée.

Connue pour ses rôles dans "Juno", "La Couleur des sentiments" ou "The Hours", Allison Janney a remporté en début d'année l'Oscar ainsi que le Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour sa prestation dans "Moi, Tonya" auprès de Margot Robie.