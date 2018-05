Alexandra Lamy et José Garcia réunis dans la comédie "Chamboule tout"

Les deux comédiens partagent l'affiche de "Chamboule tout", la prochaine comédie d'Eric Lavaine donc le tournage vient de commencer.

Dans cette nouvelle comédie, produite par Gaumont et Same Player, Alexandra Lamy incarne Béatrice, une auteure qui vient de sortir son livre. Un livre dans lequel elle raconte sa vie et notamment l'accident de son mari Frédéric (José Garcia), qui a lui a coûté la vue mais qui a gardé tout son charme et son humour. Pourtant, alors que ce livre était une célébration de la vie, il deviendra petit à petit source de tension et de jalousie au sein même de son entourage qui cherche à travers les pages leur présence parmi les différents personnages.

Le long-métrage, co-écrit par Eric et Bruno Lavaine ainsi que Barbara Halary-Lafond, rassemblera Michaël Youn, Anne Marivin, Medi Sadoun, Michel Vuillermoz, Olivia Cote, Anne Girouard, Jean-François Cayrey et Ludivine de Chasten.

Son tournage se déroulera sur huit semaines, entre Bordeaux, Paris et le Pays basque, sous l'oeil d'Eric Lavaine, spécialiste des comédies françaises ("Barbecue", "Incognito"....).

Récemment à l'affiche du premier film de Franck Dubosc "Tout le monde debout", Alexandra Lamy a déjà collaboré à deux reprises avec le réalisateur français Eric Lavaine, dans "Retour chez ma mère" en 2016 et "L'Embarras du choix", l'année suivante.

Quant à José Garcia, l'acteur français tourne en ce moment la suite des "Petits mouchoirs" de Guillaume Canet intitulée "Nous finirons ensemble".