Adam Driver et Jon Hamm réunis dans un drame sur la CIA

L'acteur de "Star Wars" et son confrère de "Mad Men" sont en négociations pour rejoindre le film de Scott Z. Burns provisoirement intitulé "The Torture Report", révèle Deadline.

Annette Bening ("American Beauty", "Film Stars Don't Die in Liverpool") et Jennifer Morrison, star de la série "Once Upon A Time", devraient se joindre au casting du long-métrage face à Adam Driver et Jon Hamm.

Produit par VICE Studios, nouvelle société de production de Vice Media, "The Torture Report" se penchera sur "l'extraordinary rendition" et les méthodes d'interrogatoire extrêmes adoptées par la CIA après le 11 septembre. Scott Z. Burns ("The Bourne Ultimatum", "Contagion") va écrire et réaliser "The Torture Report". Le projet n'a pas encore de date de sortie ni de titre définitif. Il avait au départ été développé en tant que film de télévision pour HBO, précise Deadline.

La diffusion du rapport choc détaillant les techniques d'interrogatoire contestées de la CIA et ses enlèvements illégaux de détenus à l'étranger, dans le cadre de la guerre contre le terrorisme, remonte à décembre 2014. Les films "Détention secrète" de Gavin Hood et "Zero Dark Thirty" de Kathryn Bigelow se sont précédemment intéressés à ce sujet sensible.