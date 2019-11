Adam Driver, en discussions pour donner la réplique à Matt Damon dans "The Last Duel"

Adam Driver, connu pour avoir joué Ben Solo dans la saga "Star Wars", est en négociations pour obtenir un premier rôle dans le prochain long-métrage de Ridley Scott ("Thelma et Louise", "Gladiator", "Prometheus", "Seul sur Mars"), révèle le Hollywood Reporter.

Ben Affleck, qui retrouvera Matt Damon après "Will Hunting" de Gus Van Sant (1997), sera aussi de la partie mais il incarnera un personnage secondaire, contrairement à Adam Driver et Matt Damon. Jodie Comer ("Killing Eve") est également annoncée.

"The Last Duel" sera l'adaptation cinématographique d'un livre d'Eric Jager, spécialiste de la littérature médiévale, nommé "Le Dernier Duel" et paru en 2004. Il raconte l'histoire vraie d'un duel judiciaire entre deux seigneurs normands, Jean de Carrouges et Jacques Le Gris, qui a eu lieu en 1386. Autrefois meilleurs amis, ils doivent se battre pour régler leur différend, l'un accusant l'autre d'avoir violé sa femme Margerite de Carrouges (Comer). Le vainqueur sera celui qui est parvenu à rester vivant, signe de la volonté de Dieu.

En attendant de découvrir Adam Driver dans "The Last Duel", il sera prochainement à l'affiche de "Marriage Story" avec Scarlett Johansson pour lequel il pourrait être nommé aux Oscars et "Star Wars, épisode IX : L'Ascension de Skywalker", en salles le 18 décembre 2019.