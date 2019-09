"Ad Astra", avec Brad Pitt, dépasse "Ça : Chapitre 2" au box-office

Avec le film de science-fiction "Ad Astra", Brad Pitt a mis un terme au règne de Grippe-Sou et de "Ça : Chapitre 2", en engrangeant plus de 45 millions de dollars de recettes dans le monde ce dernier week-end. Premier du box-office mondial, le film de James Gray est talonné par "Downton Abbey", déjà deuxième au classement mondial avec 41 millions de dollars récoltés alors qu'il ne sortira en France que ce mercredi 25 septembre (il est sorti le 18 septembre en Belgique).

Face à "Ad Astra" et à "Downton Abbey", le clown maléfique de la saga "Ça" descend de deux places au classement mondial, selon les données chiffrées de Comscore. "Ça : Chapitre 2" se retrouve donc relégué à la troisième place du box-office mondial, trois semaines après sa sortie dans les salles obscures.

Si l'histoire terrifiante de Stephen King revisitée par Andy Muschietti a amassé plus de 38,5 millions de dollars de recettes supplémentaires dans le monde le week-end dernier, "Ad Astra", avec Brad Pitt, Tommy Lee Jones et Donald Sutherland, a engrangé plus de 45,2 millions de dollars de recettes dès son premier week-end au cinéma. Un peu plus d'un mois après la sortie du dernier Quentin Tarantino "Once Upon a Time in Hollywood", dans lequel il partage la tête d'affiche avec Leonardo DiCaprio, Brad Pitt prouve une fois de plus qu'il fait partie des acteurs les plus "bankables" à Hollywood, en détrônant la suite de "Ça", qui frôle les 400 millions de dollars de recettes depuis sa sortie.

Encore attendue dans quelques pays, l'adaptation cinématographique de la série "Downton Abbey" décroche la deuxième place au box-office mondial. Le long-métrage dramatique porté notamment par Maggie Smith (le professeur McGonagall dans "Harry Potter") a récolté 41 millions de dollars de recettes après sa sortie aux États-Unis, en Espagne et en Allemagne. Des recettes qui continueront sans doute à grimper après sa sortie en France, ce mercredi.

Top 10 du box-office mondial (en millions de dollars)

1. Ad Astra - 45,2

2. Downton Abbey - 41

3. Ça : Chapitre 2 - 38,5

4. Rambo: Last Blood - 28,1

5. Queens - 20

6. Once Upon a Time in Hollywood - 10,5

7. Little Q - 8,4

8. Le Roi Lion - 6,4

9. Jade Dynasty - 6

10. Chairman Mao 1949 - 6