Aaron Paul ("Breaking Bad") continue dans la science-fiction

Dans "Dual", l'acteur américain donnera la réplique à Karen Gillan qui incarnera les deux personnages principaux. L'histoire racontera le combat d'une jeune femme guérie miraculeusement d'une maladie en phase terminale face à son propre clone. La production espère pouvoir lancer le tournage à la fin de l'été.

Après avoir étonné dans la troisième saison de "Westworld", Aaron Paul continue dans la science-fiction. L'acteur plus connu pour son rôle de Jesse Pinkman dans la série "Breaking Bad" fera partie du casting de "Dual", un thriller futuriste, a-t-on appris dans la presse américaine.

Le long-métrage, écrit et réalisé par Riley Stearns ("The Art of Self-Defense"), réunira à l'écran Beulah Koale, Martha Kelly et Jesse Eisenberg qui devrait faire une apparition, précisent les médias américains. L'actrice Karen Gillan incarnera le personnage principal. Une performance attend l'interprète de Nébula dans "Les Gardiens de la Galaxie" puisqu'elle devra jouer non pas un mais deux rôles. L'intrigue du film racontera en effet l'histoire d'une femme atteinte d'une maladie en phase terminale. Pour éviter un chagrin trop important dû à sa disparition à sa famille et ses amis, la jeune femme décide de se cloner. Après une guérison miraculeuse, la jeune femme se lance dans une bataille pour arrêter son clone.

Pour le moment, le rôle décroché par Aaron Paul n'a pas été révélé.

En plus de signer le scénario et la réalisation du film, Riley Stearns coproduira le projet aux côtés de XYZ Films. D'après Deadline, le tournage est prévu pour la fin de l'été si les conditions le permettent.