Zola ou L'Emile, le Juif et les deux femmes

Coïncidence, deux excellents albums sortent presque au même moment et sont consacrés à Emile Zola.

Dans "Les Zola", on découvre la carrière débutante de l’auteur de Nana et de Germinal, ses relations avec les artistes de l’époque (Cézanne, Manet excusez du peu) et surtout sa rencontre avec Gabrielle modèle de Manet qui deviendra la première femme de sa vie, une épouse toutefois trompée qui par amour pour son écrivain de mari restera en sa compagnie jusqu’à son décès. On suit donc ce curieux ménage ou Zola ayant loué une demeure à sa maîtresse et mère de ses enfants sur la rive opposée de la Seine qui longe sa maison, les observe grandir et jouer tandis que son épouse vaque à ses occupations. Alors que tout ça pourrait passer pour anecdotique, l’album éclaire la personnalité de Zola d’un jour nouveau, lui que l’on présente souvent comme un auteur austère voire ennuyeux montre ici un visage de père, de mari et d’homme de combat.

plus d'infos sur le site de Dargaud