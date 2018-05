XIII et Bruno Brazil sont orphelins de leur créateur, William Vance est décédé

Le dessinateur s'est éteint ce lundi à l'âge de 82 ans.

William Van Cutsem dit Vance s'est éteint ce lundi à l'âge de 82 ans. D'abord illustrateur pour la publicité, il rejoint le journal Tintin ou il fait ses premières armes sous forme de récits historiques aux traits précis et détaillés. Il créera dans l'hebdomadaire la série Howard Flynn, récits maritimes qui déboucheront sur trois albums, avant de reprendre les aventures de Bob Morane. Viendront ensuite Bruce J. Hawker -autre récit maritime- et le plus connu Bruno Brazil scénarisé par Greg qui connaîtra son apothéose avec un ultime album (Quitte ou Double pour Alak 6) ou la plupart de ses personnages perdent la vie, du jamais vu...

La popularité viendra avec une série au succès jamais démenti, co-animée avec Van Hamme : XIII, le héros amnésique embarqué dans un complot visant à assassiner le Président des Etats-Unis. Il en réalisera un peu moins de 20 albums avant de passer la main victime de la maladie de Parkinson.

Des dessins méticuleux de ses débuts il évoluera vers plus de simplicité, avec des personnages aux traits volontairement moins précis et des couvertures d'albums peintes et toujours splendides.

Il résidait depuis quelques années en Espagne avec son épouse qui était aussi sa coloriste.

Denis MARC