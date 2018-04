When René met Josiane

Alt-Life, la BD qui vous plonge dans une autre matrice.

Dans un monde que l’on devine en déclin, René et Josiane sont volontaires pour une expérience grandeur nature : s’immerger dans un univers virtuel sans limites ni contraintes, un univers qu’ils façonnent à leur guise sans restriction. Chacun des deux démiurges est immergé dans un œuf -sorte de bulle isolée du monde-mais au travers desquels ils peuvent se rejoindre et communiquer René se projetant dans la création de Josiane ou l’inverse. Sans limites ni tabou, nos deux héros entament les festivités par une orgie de sexe. Si Josiane vit bien sa sexualité et ses fantasmes, René est moins à l’aise et s’interroge sur ce monde à créer qui dans un an devra accueillir le reste de l’humanité.

Entre Matrix et parc d’attraction, le monde créé par René et Josiane est aussi une illustration du monde actuel ou les communications passent plus aisément par les réseaux sociaux que par les rencontres In Real Life, comme si le contact direct faisait peur, comme si l’autre était plus intéressant quand il est fantasmé. Enfermée dans des œufs isolants, l’humanité pourrait-elle survivre sans débats alors que tout est possible, que les contradicteurs peuvent être éliminé d’un geste ? L’album ne le dit pas, mais il offre des pistes de réflexions intéressantes sur l’avenir de notre monde.

Cet intéressant scénario est de Thomas Cadène a qui ont doit aussi " La vraie Vie " -chroniqué ici même- qui traitait d’un sujet proche puisque l’isolement volontaire et les réseaux sociaux étaient là aussi au centre de l’histoire.

Le dessin est de Joseph Falzon, son trait ultra-simplifié pour ses personnages peut surprendre de prime abord mais il s’étoffe au fil des pages. Les couleurs en aplats des planches sont fortes, l’ensemble baignant dans une ambiance lumineuse à souhait.

En bref : une BD de SF qui pousse à un questionnement fort bienvenu.

TITRE : Alt-Life

AUTEURS : Falzon (D), Cadène (S) et Galopin (C)

EDITEUR : Le Lombard

GENRE : L'essence de l'homme est d'être virtuel, parce qu'il ne peut se satisfaire de sa réalité passagère. (Ph Quéau)

Denis MARC