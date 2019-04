Wasterlain: une exposition qui rend hommage à un des grands artisans de la BD

Cette exposition, particulièrement riche en documents, et qui nous fait voyager réellement dans l’œuvre de Wasterlain, vient couronner, sans aucun doute possible, un des vrais grands de la bande dessinée " tous publics "…

A presque 73 ans, Marc Wasterlain est un ce qu’on peut appeler un auteur complet de la bande dessinée. A son actif, plus de cinquante histoire dessinées, de Bob Moon à Monsieur Bonhomme, de Jeannette Pointu aux Pixels. Mais à son actif également, des scénarios pour Natacha, La Patrouille des Castors, Jess Long, et les Schtroumpfs !

François Walthéry n’est pas qu’un ami de Marc Wasterlain. Il est aussi celui qui a fait entrer le jeune dessinateur dans le studio de Peyo, l’immortel créateur des Schtroumpfs, mais aussi de Johan et Pirlouit et de Benoît Brisefer.

Un studio studieux… Un lieu, aussi, et surtout peut-être, dans lequel Marc Wasterlain a rencontré quelques-uns de ceux qui furent et restent les grands maîtres d’un neuvième art s’adressant, avec intelligence, à tous les publics !

Sans vouloir ici parler de nostalgie, sans vouloir dire qu’hier était mieux qu’aujourd’hui, force est de reconnaître que l’émulation et la solidarité qui régnaient dans le monde de la bande dessinée, "en ce temps-là", étaient un privilège important pour nombre de jeunes auteurs de cette époque… Gos, Derib, par exemple, ont également, tout comme Wasterlain et Walthéry, fait partie du studio Peyo.

Docteur Poche - © Marc Wasterlain

Cette exposition, donc, se devait d’être un jour organisée. Et, ma foi, sa " scénographie " est particulièrement réussie, et ludique en même temps. On se balade, vraiment, dans les différentes réalités de ce que fut et de ce qui est le travail de Wasterlain. Et on le fait pratiquement comme dans une bd actuelle : par séquences, bien découpées, bien différenciées les unes des autres, mais toutes se réunissant pour former un vrai récit. Le récit d’une existence vouée à offrir à la bande dessinée des sourires, des aventures, un peu de fantastique, et énormément de poésie !

Et à ce titre, et pour l’avoir rencontré quelques fois, je peux affirmer que la Docteur Poche est le personnage qui ressemble le plus à son créateur !