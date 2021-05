Wanted Lucky Luke, de la BD de Bonhomme

Alors qu’il est à la merci d’un avis de recherche offrant 50.000 pour sa capture, notre cow-boy préféré sauve 3 jeunes sœurs des griffes des Indiens. Orphelines et désargentées, les 3 demoiselles convoient leur maigre troupeau vers Liberty afin de l’y vendre. Finalement plus Drôles de Dames que Sœurs Brontë, Angie, Bonnie et Cherry vont à leur tour aider Luke à se sortir de pièges tendus par une bande d’infâmes au visage familier.

Troisième tome de la série Lucky Luke vu par… avec un Mathieu Bonhomme aux manettes, lui qui avait déjà brillamment assuré le boulot dans le tome 1 de cette série parallèle.

Hommage marqué à la mise en scène de Morris et aux affreux qu’il avait créés avec son compère Goscinny, l’album replongera les fidèles de la série dans ses fondamentaux : Luke en héros inaccessible (au grand dam de ces dames), des méchants plus bêtes que méchants et une capacité à dégainer le colt vite que son ombre.

S’appuyant sur un scénario de haute volée aux rebondissements incessant et émaillées de caméo savoureux et une mise en scène variant sans cesse les plans, le tome embarque le lecteur dès sa couverture délicieusement macho pour ne le relâcher que sur l’incontournable départ du héros vers le soleil couchant juché sur son fidèle Jolly Jumper et chantonnant son air favori.

Bref c’est d’une excellente facture entre hommage et modernisation du personnage, on en redemande.

TITRE : Wanted Lucky Luke

AUTEUR : Mathieu Bonhomme (D et S)

EDITEUR : Lucky Comics

Cotation Mon Petit Neuvième : 9/10

Denis MARC