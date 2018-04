"Voyage en République de Crabe" : une BD aux petits oignons

La première bande dessinée de la géniale dessinatrice et tatoueuse Tarmasz sort le 4 avril chez Delcourt. Un récit au coeur d’un pays imaginaire et surprenant, qui n’accepte que très peu de visiteurs.

L’héroïne de cette épopée fantastique se nomme Maya. Particulièrement aventurière et sociable, la jeune livreuse se voit investie d’une mission tout à fait extraordinaire : elle doit porter un paquet à une cliente qui habite dans un pays enclavé et mystérieux. La République de Crabe, qui était auparavant le Royaume de Crabe a acquis un nouveau statut il y a un demi-siècle, elle n’accepte qu’une poignée de visiteurs par an, craignant le monde extérieur. La contrée reculée qui a vécu durant des décennies hors du monde et du temps, est encore entourée d’autant de mystères qu’un oignon est composé de couches. Né de l’union d’une naufragée et son enfant, le peuple escrabe vit encore aujourd’hui de la culture de l’oignon d’eau et de la pêche. Taiseux et peu démonstratifs, les habitants n’aideront que très peu la jeune livreuse dans sa mission. Le territoire est particulièrement humide et entouré par les moustiques, les marécages de boue empêchent les bateaux d’avancer rapidement, l’île vit comme au ralenti. Alors que Maya doit respecter le délai de livraison, elle est constamment freinée dans sa mission par le climat et la méfiance des Escrabes. Elle en profite pour remplir un carnet de bord où elle recense toutes les informations concernant ce pays à part, ses us et coutumes.