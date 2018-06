Votre santé minute par minute

Presque maintenant, de la science pas si fictionnelle.

Anna, étudiante au conservatoire de Paris, se rend à la bibliothèque universitaire pour y consulter un ouvrage pour ses recherches. Mais ce livre vient d’être emprunté par un jeune homme qui l’aborde. Il a entendu sa requête et lui propose de prendre le livre à sa place. Il s’appelle Alexis et veut devenir écrivain. Ils sympathisent et Alexis présente bientôt Anna à Félix, son colocataire, étudiant en biotechnologies. Le courant passe immédiatement entre les trois jeunes gens qui deviennent vite inséparables. Mais l’amour va s’immiscer au sein du trio et semer le trouble. Alors qu’Alexis n’ose rompre l’accord tacite qui dit " pas touche à Anna " et qui le lie à Félix, ce dernier va prendre les devants et conquérir la jeune femme. (…) Mais petit à petit, Félix va développer une étrange obsession déclenchée par l’arrivée d’une innovation médicale révolutionnaire : les Nanopills. Grâce à cela, Félix va pouvoir veiller sur Anna… (Texte de l’éditeur.)

Fable sur l’obsession du manger sain, du vivre sain et de la santé, " Presque maintenant " est un album de fiction scientifique très actuel sur fond de triangle amoureux. A l’heure où les tests médicaux foisonnent, où la médecine dispose d’une armada d’équipement pour explorer jusqu’aux tréfonds du corps humain, l’album de Bonin (Fog, The Time before) va plus loin encore en imaginant une pilule intelligente permettant de connaitre son état de santé en temps réel. Félix -croyant bien faire- va ainsi surveiller ses moindres constantes physiologiques et celles d’Anna, développant une monomanie maladive pour sa santé et celle de sa compagne et transformant un amour sincère en véritable enfer.

C’est malin, crédible et le rythme du scénario s’emballe au fur et à mesure que grandit la folie d’un Félix obsessionnel. L’album est réalisé en solo par Bonin dont le style graphique tout en douceur et en couleurs pâles contraste avec la gravité de la situation. Interrogeant le lecteur sur l’utilité de surveiller sa santé en tout temps au risque de ne plus vivre, l’auteur apporte une conclusion cruelle mais sommes toutes logique.

Bref, sans révolutionner le genre, l'album combine intelligence et romance.

TITRE : Presque maintenant

AUTEUR : Cyril Bonin (D, S & C)

EDITEUR : Futuropolis

GENRE : Le gras c’est de la joie

Denis MARC