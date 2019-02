Comme un parfum d’heroïc-fantasy avec des gros nez.

Lilya est apprentie au sein de la guilde des voleurs. Soutenue par son mentor Seamus, elle est rejetée par le maître des voleurs qui lui voit plutôt un destin de fille de joie et la relègue aux missions les plus ingrates… Alors, pour faire ses preuves, elle décide d’accomplir un exploit et de percer le secret des trois rois. Pour cela elle devra cambrioler les lieux les mieux gardés du royaume et déjouer les pires complots.

Sympathique série d’origine finlandaise, Voro s’éloigne des stéréotypes de l’heroïc-fantasy en mettant au placard les personnages tout en muscles et en armures si souvent présents dans le genre. Au contraire, Janne Kukkonen, son auteur dessinateur et scénariste, propose un graphisme tout en rondeur et presque Disneyen qui fait contraste avec la violence et la cadence effrénée de la quête de Lilya. Bref, une opposition entre le graphisme et le propos qui peut surprendre au premier abord et qui fait fort agréablement le job mais qui pourrait desservir la série si l’amateur du genre devait s’arrêter à la couverture du tome, ce qui serait dommage.

Niveau scénario, c’est rythmé à l’envi, parfois drôle et en tout cas suffisamment original pour susciter l’intérêt.

Casterman propose dès à présent les deux premiers tomes de la trilogie, la conclusion ne devant pas se faire attendre trop longtemps puisqu’elle est annoncée pour début juin 2019.

On notera encore que, fort du succès de sa série dans son pays et des prix reçus, Kukkonen prépare dès à présent une seconde trilogie annoncée, elle, pour 2020 en français.

Une dernière chose, Voro, signifie tout simplement voleur en finlandais.

TITRE : Voro : Le secret des trois rois (2 tomes parus)

AUTEUR : Janne Kukkonen (D et S)

EDITEUR : Casterman

Cotation Mon Petit Neuvième : 3,5 / 5

Denis MARC