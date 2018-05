Vers l'avenir et au-delà

Exodus Manhattan, le futur façon Blade Runner.

New York. Dans un monde ravagé par la surpopulation, les inégalités sociales et les désastres climatiques, Manhattan n’est plus que le fantôme outragé d’un passé prestigieux. Manipulant la colère sourde des habitants ayant depuis longtemps perdu leurs illusions, un nouvel ordre religieux, la New Cruzade, s’apprête à engager sa guerre sainte. Dans ce chaos grandissant, Leto Wolf, flic de la criminelle, et sa collègue Hana Yamashirogumi essaient de faire régner un semblant d’ordre. À la recherche d’une jeune fille non immatriculée et témoin d’un meurtre, ils sont confrontés au plus puissant consortium mondial, la Venka Corp, et à un ennemi aussi mystérieux que redoutable. (Texte de l’éditeur)

Superbe, pas d’autres mots pour qualifier le travail de Bannister aux commandes du dessin et de la colorisation de cet album au rendu futuriste ancré dans la réalité des lieux comme le révèle le cahier graphique qui clôture l’album. Le dessinateur de Tib et Tatoum -dans un autre genre- met ici énormément de dynamisme dans chacune de ses cases, tout est travaillé aux petits oignons : ambiance, lumière, cadrage, couleurs, tout est juste magistral. Ses personnages principaux aux petits airs de Gorillaz crèvent les cases par leur charisme malgré le côté caricatural de leurs rapports.

Au scénario, on trouve Nykko, qui, dans une histoire classique, glisse des éléments ultracontemporains tels l’environnement ou la place des multinationales le tout dans une ambiance futuriste qui rappelle Blade Runner et sa pluie incessante. Bref, ça se lit comme un polar haletant de bout en bout. Vivement la suite et la fin de ce diptyque.

TITRE : Exodus Manhattan

AUTEURS : Bannister (D & C) et Nykko (S)

EDITEUR : Glénat

GENRE : Le passé est lointain, le futur est incertain

Denis MARC