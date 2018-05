“Unlovable” Tammy Pierce, itinéraire d’une ado raillée

Fin des années 80, Tammy Pierce est une jeune lycéenne américaine tout sauf populaire et souvent moquée par ses congénères boutonneux. Très portée sur son apparence, elle est toujours un peu à côté de la plaque avec ses vestons cintrés pas vraiment à son avantage et ses brushings façon caniche peroxydé. Tammy jalouse sa meilleure amie Kim, une jolie brune qui a du succès avec les garçons et qui a les faveurs du plus populaire du coin, l’insupportable Erick. Tammy va t-elle un jour embrasser le jeune homme de ses rêves et sortir en vrai avec quelqu’un ? Parce que comme tous les adolescents de son âge, elle a les hormones en ébullition et Ken Olsen, chaste garçon adepte des Smiths lui fait beaucoup d’effet. A l’ère où les téléphones portables n’étaient pas l’outil de communication qu’il est aujourd’hui, les ados des eighties n’avaient que du papier et des stylos pour écrire leurs fantasmes et exister avant de cadenasser leurs écrits. Aucun jeune ne faisait de rencontre grâce au web et le téléphone fixe était le moyen le plus technologique pour rentrer en contact avec quelqu’un… Ce journal intime en cinq livrets colorés est un véritable objet sociologique qui peint l’Amérique disco et blush fluo.